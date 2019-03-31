Киев, 31 марта, 2019, 19:05 — ИА Регнум. Избирательные штабы кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко ведут переговоры об объединении усилий во втором туре выборов, сообщил на своей странице в Telegram депутат украинского парламента Мустафа Найем.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

В случае, если Тимошенко не выйдет во второй тур, она выскажется в поддержку Зеленского, при этом обе стороны подпишут меморандум о создании общей коалиции в парламенте, выборы в который состоятся осенью 2019 года.

Найем оговорился, что данная информация является «одной из версий».

31 марта на Украине проходят президентские выборы. В них принимает участие рекордное количество кандидатов — 39.