В Закарпатье пьяные сотрудники избиркома разрешили голосовать без паспортов
Киев, 31 марта, 2019, 19:02 — ИА Регнум. В селе Пузняковцы Мукачевского района Закарпатской области фактически целое село проголосовало без паспортов. Соответствующее нарушение на видео зафиксировали местные журналисты.
Так, избирателям, которые приходили на голосование, бюллетени выдавали без предъявления каких-либо документов. Члены избирательной комиссии аргументировали свои действия тем, что хорошо знают местных жителей в лицо.
При этом журналисты утверждают, что «члены избирательной комиссии выполняли обязанности в нетрезвом виде».
«Мы знаем людей, мы проживаем в селе», — сказала сотрудница избирательной комиссии в с. Пузнякивцы Закарпатской области.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15.00 в Закарпатской области сохраняется самая низкая явка на президентских выборах Украины. Так, по словам секретаря Центральной избирательной комиссии Украины Натальи Бернацкой, на Закарпатье явка сохраняется в пределах 30%.
«Относительно явки. По состояния на 15.00 мы уже получили обновлённые данные со 195 окружных избирательных комиссий, из 199. Она составляет 45,1%. По явке в лидерах остаются Запорожская область (49,1% проголосовано). В аутсайдерах у нас пока Закарпатская область, где явка ориентировочно 30%.