Киев, 31 марта, 2019, 19:02 — ИА Регнум. В селе Пузняковцы Мукачевского района Закарпатской области фактически целое село проголосовало без паспортов. Соответствующее нарушение на видео зафиксировали местные журналисты.

Паспорт гражданина Украины

Так, избирателям, которые приходили на голосование, бюллетени выдавали без предъявления каких-либо документов. Члены избирательной комиссии аргументировали свои действия тем, что хорошо знают местных жителей в лицо.

При этом журналисты утверждают, что «члены избирательной комиссии выполняли обязанности в нетрезвом виде».

«Мы знаем людей, мы проживаем в селе», — сказала сотрудница избирательной комиссии в с. Пузнякивцы Закарпатской области.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15.00 в Закарпатской области сохраняется самая низкая явка на президентских выборах Украины. Так, по словам секретаря Центральной избирательной комиссии Украины Натальи Бернацкой, на Закарпатье явка сохраняется в пределах 30%.

«Относительно явки. По состояния на 15.00 мы уже получили обновлённые данные со 195 окружных избирательных комиссий, из 199. Она составляет 45,1%. По явке в лидерах остаются Запорожская область (49,1% проголосовано). В аутсайдерах у нас пока Закарпатская область, где явка ориентировочно 30%.