Пекин, 31 марта, 2019, 19:21 — ИА Регнум. В Китае скончались от полученных травм двое детей, пострадавших от внезапного торнадо в провинции Хэнань. Об этом 31 марта говорится в сообщении, опубликованном местной администрацией.

NOAA Photo Library Торнадо

Кроме того, один ребёнок получил тяжёлые травмы, ещё 17 детей и две взрослых получили лёгкие ранения.

Внезапное торнадо обрушилось на уезд Юйчэн городского округа Шанцю провинции Хэнань днём 31 марта. На одной из игровых площадок ветром был снесён батут с играющими на нём детьми.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что от удара стихии пострадало 18 детей, которые получили травмы различной степени тяжести.