Калуга, 31 марта, 2019, 18:55 — ИА Регнум. Сегодня, 31 марта, в Калуге на территории, прилегающей к торгово-развлекательному центру, девушка 1996 года рождения, находясь за рулем автомобиля Kia Rio, наехала на прогулочную коляску, в которой находился ребёнок 2017 года рождения. Об этом рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM начальник отдела информации и общественных связей калужского областного управления МВД России Ирина Зимина.

Гибдд.рф/r/40 Место дорожного происшествия.

По её словам, в результате дорожного происшествия ребёнок был госпитализирован в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Между тем, сбив коляску с малышом эта «легковушка» также протаранила ещё три автомобиля: Daewoo, Ford и Volkswagen.

Кстати, мать ребенка попавшего в ДТП не пострадала.

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