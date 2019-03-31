Киев, 31 марта, 2019, 18:49 — ИА Регнум. На президентских выборах Украины члены окружных и участковых избирательных комиссий, которые представляют лидеров президентской гонки, отнимут голоса у менее популярных кандидатов. Об этом 31 марта в эфире одного из украинских телеканалов заявила политический консультант Екатерина Одарченко.

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«Будут забирать голоса у малых кандидатов, которые не будут жаловаться, и у которых нет ресурса защищать свои интересы в комиссиях… Нам нужно обращать внимание на сельские участки», — призвала Одарченко.

Она сообщила, что сегодня выложила на своей странице в Фейсбуке фото уже подписанных, но ещё незаполненных протоколов с избирательных комиссий Киевской области.

«Среди поражающих вещей, у меня уже полностью подписанные протоколы по Киевской области. Они не заполнены, но уже подписаны всеми членами комиссии. Эту фотографию я выложила в Фейсбук. Штабы ряда кандидатов уже обратились», — рассказала Одарченко.

По её словам, на выборах применяется административный ресурс и «сетки» подкупа.

«Те проблемы, которые мы сегодня будем наблюдать в течении дня и особенно ночью, они были понятны еще два месяца назад. Ключевое — это влияние административного ресурса… Вторая история — сети подкупа, когда есть правонарушение — подкуп и сегодня выдается 500 грн или часть платежей. Это продолжение того, что начиналось с поквартирного обхода где-то месяц назад. Сначала раздавались карточки, на которые начислялись средства, потом перешли в кэш и непосредственно раздавали эти средства. Это сегодня было зафиксировано», — сказала Одарченко.

Также она отметила проблему наличия на президентских выборах технических кандидатов.

«Когда появляется 20 человек, которые не имеют ни ресурса, ни поддержки людей за собой, ни политического имени. Они идут и продают квоты в комиссиях. В территориальных комиссиях на «черном рынке» квота главы может стоить 10 тыс долл. Часто кандидаты идут, чтобы помогать фальсификациям. Фальсификаторы, которые считают, раньше работали на Януковича (четвертый президент Украины Виктор Янукович — ред.), сейчас работают на другого кандидата. Это одни и те же люди, которые на протяжении многих лет продают эти услуги», — подытожила Одарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта глава МВД Украины АрсенАваков заявил, что правоохранители расследуют ряд уголовных производств в связи с использованием административного ресурса и подкупом избирателей на президентских выборах. По его словам, Блок Петра Порошенко использует «так называемые сетки» для скупки голосов. При этом людей подкупают за бюджетные деньги в рамках бюджетной программы «Забота».

"Один из штабов провластной команды нанимает агитаторов, агитаторы выбирают 100 человек, как правило, самых бедных, идут к этим людям в квартиры, спрашивают: «А вы готовы поддержать нашего кандидата?». Вот мы готовы вам помочь… Этих людей записывают в списочек. После чего идут в райсовет или в совбез», — рассказал Аваков.