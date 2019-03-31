Киев, 31 марта, 2019, 18:49 — ИА Регнум. Нарушения, имевшие место в ходе президентских выборов сегодня, 31 марта, не являются системными и не повлияют на итоговые результаты голосования, заявляют в МВД Украины.

Congress of local and regional authorities Выборы на Украине

«Нарушения есть, но они несистемные и их нельзя считать такими, которые могут повлиять на результаты выборов. Грубых нарушений не зафиксировано», — констатировал на брифинге советник министра внутренних дел Михаил Апостол.

Силовик признал, что число сообщений о нарушениях на выборах является рекордным за все годы голосования, но, по его мнению, это связано не в махинациями на выборах, а «с повышением доверия граждан к полиции».

ИА REGNUM отмечает, что полиция по состоянию на 17:00 получила 1360 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. В тройке лидеров по нарушениям — Днепропетровская область, Киев и Одесская область.