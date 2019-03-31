Лондон, 31 марта, 2019, 18:47 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали в Лондоне в результате нападения на них неизвестного. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

dagmarbendel Полиция Лондона

От действий злоумышленника пострадала женщина 45 лет и трое мужчин. Женщина была доставлена в больницу в критическом состоянии. Жизнь пострадавших мужчин вне опасности, но, по прогнозам врачей, один из пострадавших может получить инвалидность в результате ранения.

Нападения на людей произошли вечером 30 марта и в ночь на 31 марта в районе Эдмонтон. Все четыре нападения полиция рассматривает как потенциально связанные между собой случаи. При этом полиция сообщила, что нападения не связаны с террором. В полиции предполагают, что за нападениями стоит человек, страдающий расстройством психики.

Скотленд-Ярд распространил ориентировку на предполагаемого злоумышленника. В настоящее время задержан один человек, подходящий под описание. Сотрудники полиции обратились к жителям Эдмонтона и соседних районов с просьбой проявить бдительность и помочь полиции в поисках нападавшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении в Лондоне неизвестного на мужчину. Агрессор после нанесения раны мужчине скрылся в главной мечети Лондона.