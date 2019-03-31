Киев, 31 марта, 2019, 18:45 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отреагировал на короткий видеоролик в свою «поддержку», который записали актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин. Об этом сообщает «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Идиоты, — сказал Зеленский. — Зачем они вообще это сделали?»

По его словам, российские артисты, участвовавшие в съемках, могли получить за «работу» финансовые средства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее российские актёры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков записали шуточное видео, в котором выразили поддержку своему коллеге по цеху, шоумену и продюсеру Владимиру Зеленскому, который является кандидатом на пост президента Украины.

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