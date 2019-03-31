Киев, 31 марта, 2019, 18:37 — ИА Регнум. О ЧП на избирательном округе №117 во Львове сообщает Комитет избирателей Украины.

Ван Гог. Пьяницы. 1890

Решением окружной комиссии были освобождены от полномочий глава участковой избирательной комиссии №461 896 Н. Дутчак, а также член участковой избирательной комиссии №461 996 И. Михайлов.

«Официальная причина — состояние здоровья, неофициальная — выполнение своих обязанностей в нетрезвом состоянии», — говорится в сообщении КИУ.

Отметим, что это отнюдь не единственный случай «пьяных выборов». Ранее украинские СМИ сообщали об аналогичном случае в Одесской области.

ИА REGNUM напоминает, что во Львовской области сегодня происходит и более курьёзные истории. Скажем, в одном из сёл заклинивший сейф с бюллетенями сегодня, 31 марта, пришлось вскрывать «болгаркой».