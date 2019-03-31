Москва, 31 марта, 2019, 18:22 — ИА Регнум. 31 марта между коллективами ЦСКА и «Уфа» на стадионе «ВЭБ Арена» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19. Противостояние завершилось боевой ничьей 2:2.

Andreykor Стадион «ВЭБ-Арена»

На экваторе первой половины хорватский атакующий полузащитник Никола Влашич открыл счет — 1:0. На 64-й минуте форвард сборной России Федор Чалов удвоил преимущество хозяев, замкнув передачу Ивана Облякова — 2:0. В конце матча Ондржей Ванек вернул гостей в игру — 2:1. Через 7 минут Игбун спас «Уфу» от поражения — 2:2.

Статистика матча (ЦСКА/"Уфа»)

Удары 11/4

Удары в створ ворот 3/2

Процент владения мячом 55%/45%

Нарушения правил 10/24

Поданные угловые 7/1

Федор Чалов продолжил возглавлять бомбардирскую гонку с 11-ю забитыми мячами

ЦСКА набрал 37 очков и опустился на 3-ю строчку. «Уфа» с 17-ю баллами осталась на предпоследнем месте в «зоне вылета».

Стартовые составы команд на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Дивеев, Набабкин, Фернандес, Щенников, Бистрович, Влашич, Обляков, Сигурдссон, Чалов.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Неделчару, Йокич, Карп, Живоглядов, Безденежных, Тилл, Игбун, Кротов.

Бригада арбитров: Сергей Иванов.

Желтые карточки: Йокич — 26, Тилл — 79.

Голы: Влашич 25 — 1:0, Чалов 64 — 2:0, Ванек 87 — 2:1, Игбун 90+4 — 2:2.