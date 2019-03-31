Киев, 31 марта, 2019, 18:18 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел (МВД) Украины зафиксировало в ходе голосования на выборах президента Украины более 1300 сообщений о нарушениях. Об этом сообщается на странице ведомства в соцсети Facebook.

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«По состоянию на 17:00 по местному времени (совпадает с московским) в полицию поступило 1360 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом», — говорится в сообщении

Отмечается, что больше всего сообщений о нарушениях зарегистрировано в Киеве (186), Днепропетровской области (196), Одесской области (147), Харьковской области (129), Полтавской области (65), Сумской области (64), а также оккупированной Украиной части Донецкой Народной Республики (100).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президентские выборы на Украине проходят 31 марта 2019 г. На высший руководящий пост страны претендуют 39 кандидатов.

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