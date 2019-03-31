Анкара, 31 марта, 2019, 18:20 — ИА Регнум. Два человека погибли, трое пострадали во время вооружённых столкновений на избирательных участках во время муниципальных выборов в Турции. Об этом 31 марта сообщает телеканал NTV.

(сс) Thestival.gr Турецкая полиция

Инциденты произошли в провинциях Малатья и Диярбакыр, расположенных в восточной части страны. В районе Бёлюнмез провинции Малатья во время проведения выборов на посту сельских старост возникла ссора между кандидатами. Ссора перешла в стрельбу из помпового ружья. В результате перестрелки два человека погибли, один получил ранения.

Сообщается, что погибшие были членами турецкой «Партии счастья». Один из них был наблюдателем, другой сотрудником избирательного участка.

Второй инцидент произошёл в провинции Диярбакыр. В районе Кайяпынар два кандидата на пост сельских старост вступили в потасовку с использованием камней, холодного оружия и подручных средств. В результате конфликта были ранены два человека, они были госпитализированы.

По обоим эпизодам начато расследование.

Напомним, что выборы в органы местного самоуправления проводятся в Турции раз в пять лет. На выборах избираются мэры городов, главы муниципалитетов, депутаты сельсоветов, старосты сёл и районов. В выборах принимают участие кандидаты от 12 политических партий.