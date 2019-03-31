Киев, 31 марта, 2019, 18:05 — ИА Регнум.

Artemka ЦИК Украины

По итогам сегодняшнего заседания Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение признать легитимность голосования на одном из избирательных участков г. Измаил Одесской области, где штамп-печать не соответствует ранее установленному образцу. Об этом 31 марта на брифинге в Киеве заявила секретарь Центральной избирательной комиссии Украины Наталья Бернацкая, комментируя итоги заседания ЦИК.

«Принято постановление, данные голоса будут засчитаны», — сказала Бернацкая.

По её словам, ЦИК уже получила 11 жалоб от участников избирательного процесса.

«В большинстве своем они несущественны по своему содержанию. Мы вообще проанализируем, соответствуют ли они вообще требованиям законодательства. Пока они просто зарегистрированы. У нас есть входная корреспонденция. После будем принимать решение по сути. Некоторые вопросы касаются заграничного избирательного округа», — пояснила Бернацкая.

При этом она отметила, что президентские выборы проходят в стабильной и позитивной обстановке.

«Относительно ситуации, она стабильна и позитивна. Надеемся, что по завершению голосования мы будем получать данные о результатах голосования, о подсчете голосов с избирательных участков по территории Украины», — добавила она.

Кроме того, она проинформировала, что по состоянию на 11.00 и 15.00 только одна окружная избирательная комиссия — округ №94 Обухов Киевская область не предоставил информацию о явке избирателей.

«Пользуясь возможностью, обращаемся к коллегам, которые там работают. Пожалуйста, загрузите данные в электронную систему электронных выборов, чтобы мы могли огласить уже 100%-е результаты по явке избирателей по Украине», — подытожила Бернацкая.

Как сообщало ИА REGNUM, на 31 марта на Украине проходят очередные президентские выборы. В них принимает участие рекордное количество кандидатов — 39. Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что на Украине открылись все избирательные участки, кроме одного — в г. Измаил Одесской области.