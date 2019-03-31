Калуга, 31 марта, 2019, 17:59 — ИА Регнум. Следственным подразделением ОМВД России по Боровскому району Калужской области окончено расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

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Как сообщили 31 марта корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, по версии следствия, местная жительница, являясь должностным лицом банка, изготавливала подложные доверенности от имени вкладчиков о выдаче ей денежных средств, находящихся на расчетных счетах пенсионеров. Данная категория граждан выбиралась из такого расчета, что они редко лично посещают отделение банка с целью проверки баланса своих счетов.

Следователи считают, что подозреваемая, используя подложные документы, получала в кассе наличные денежные средства, которыми распоряжалась в дальнейшем по своему усмотрению.

В ходе следствия установлено 13 эпизодов умышленных действий должностного лица организации, на общую сумму более 4,7 миллиона рублей.