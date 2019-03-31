Киев, 31 марта, 2019, 17:44 — ИА Регнум. Председатель Львовской территориальной организации партии «Блок Петра Порошенко» Юрий Грынив делает всё возможное, чтобы в последние часы голосования поднять явку избирателей в городе.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы на Украине

В частности, он сравнил выборы с войной, а голосование — с противостоянием России:

«Очень много [в избирательном бюллетене — Ред.] пророссийских кандидатов. Надеюсь, что здравый смысл возобладает и избиратели не допустят реванша пророссийских сил в Украине… Западной Украине нужно максимально мобилизоваться и дать отпор российской угрозе», — заявил Грынив во время избирательного марафона в пресс-центре издания «Гал-инфо».

При этом соратник Порошенко не уточнил, сколько именно пророссийских кандидатов находятся в бюллетене, а также не назвал их фамилии.

Напомним, он сегодня был отнюдь не единственным во Львове, кто заговорил о «российской угрозе». Ранее политический обозреватель Виктор Бищук аргументировал ею вывод вооружённого спецназа СБУ на улицы украинских городов.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 15:00 во ЛЬвовской области успели проголосовать уже более 41% избирателей, а в целом по Украине — более 45%.