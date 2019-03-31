Киев, 31 марта, 2019, 17:14 — ИА Регнум. Во второй тур президентских выборов на Украине по итогам голосования сегодня, 31 марта, выходят актер Владимир Зеленский и нынешний президент страны Пётр Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Кандидаты в президенты Украины

Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, имеющий доступ к данным одного из проводимых на Украине экзит-поллов.

По информации источника, первый тур выборов выигрывает Зеленский с результатом от 27 до 30% голосов избирателей, Порошенко набирает от 17 до 20%.

Ближайший преследователь лидеров, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, набирает примерно 14−15% голосов.

Остальные претенденты набирают существенно меньше голосов.

На момент фиксации этих данных до завершения голосования оставалось около 4 часов.

ИА REGNUM напоминает, что перед выборами на Украине публиковали множество разных соцопросов, которые прогнозировали победу Зеленского, однако насчет его соперника во втором туре данные разнились очень сильно.