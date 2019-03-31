Киев, 31 марта, 2019, 15:24 — ИА Регнум. ЦИК Украины уточнил данные по явке на президентских выборах по состоянию на 11:00 с учётом информации со 198 избирательных округов из 199, передает корреспондент ИА REGNUM.

Qypchak Украинский флаг

В целом по Украине по состоянию на 11:00 явка составила 16,67%.

При этом в целом ряде регионов явка превысила 20% — в Запорожской области, Кировоградской, Черкасской, Черниговской областях, а также в «украинской» части бывшей Луганской области.

Явка в столице Украины составила 15,6%.

Меньше всего с большим отрывом проголосовали в Закарпатской области — чуть более 8%.

Политолог Руслан Бортник отмечает, что нынешняя явка идет по «нижнему» сценарию, ближе всего такая явка к первому туру выборов 2010-го года — 16,87%. В итоге тогда проголосовали 66,76% избирателей.

Также эксперт приводит другие данные по явке на 11:00 — 2004 г. — 23,07% (1 тур); 2004 — 19,93% (2 тур); 2004 — 21,19% (3 тур); 2010 — 17,63% (2 тур); 2014% — 17,60 (1 тур).

ИА REGNUM напоминает, что на предыдущих президентских выборах, в 2014 году, в голосовании приняли участие 59,5% избирателей. Сейчас эксперты ожидают как минимум не меньший результат, а некоторые специалисты прогнозируют, что явка может составить и 80%.