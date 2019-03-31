Киев, 31 марта, 2019, 14:33 — ИА Регнум. Городской голова Львова Андрей Садовый пришёл голосовать на выборы президента Украины вместе со своей семьёй на участок №461 949, расположенный в одной из школ города, передает корреспондент ИА REGNUM.

City-adm.lviv.ua Андрей Садовый

Львовский мэр не только проголосовал сам, но и пригласил сделать то же самое всех жителей города. При этом он дал им несколько философское наставление:

«Очень часто когда спрашивают: «А за кого вы?». Так люди говорят: «Мы за будущее». А я хочу спросить: «А вы своих детей и внуков спросили, за кого они хотят голосовать?». Я спросил. И я предлагаю, спросив детей, спросив внуков, собственно строить их будущее, а не свое, которое очень часто является прошлым».

Как и ожидалось, львовяне начинают активнее подтягиваться на избирательные участки после обеда и Андрей Садовый как раз тому пример. Он и его семья известны своей религиозностью и наверняка пришли на участок после утренней службы.

Похожим образом поступают и остальные львовяне, что отразилось и на явке. Если на 12:00 в среднем по городу успели проголосовать примерно 13% горожан, то по Украине уже к 13:00 успели сделать свой выбор более 16,6% избирателей.

ИА REGNUM напоминает, что Андрей Садовой и сам был кандидатом в президенты. Однако затем в начале марта городской глава Львова заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу экс-министра обороны Анатолия Гриценко.