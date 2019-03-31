Дублин, 31 марта, 2019, 14:32 — ИА Регнум. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор назвал российского спортсмена и чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе Хабиба Нурмагомедова«маленькой крысой» и пообещал ему «громкую вечеринку» в Лас-Вегасе, опубликовав пост соответственного содержания в своем twitter.

Andrius Petrucenia Коннор Макгрегор

«У тебя забрали деньги, и, пока ты дрался со мной, твоим братьям едва не выцарапали глаза, маленькая крыса», — написал ирландец и добавил, что скоро российского бойца ждет громкая вечеринка в Лас-Вегасе.

Этот провокационный пост Макгрегор выложил в ответ на пост Нурмагомедова в twitter, в котором российский боец поблагодарил свои поклонников за их поддержку и пообещал им скорую встречу.

Отметим, Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора удушающим приемом в титульном бою на за звание чемпиона UFC в полулегком весе в октябре 2018 года в Лас-Вегасе. После боя бойцы и их команды устроили драку в зале, за что были оштрафованы и понесли дисциплинарные наказания.