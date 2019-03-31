Москва, 31 марта, 2019, 14:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал заявление государственного секретаря США Майка Помпео относительно подготовки странами военного блока НАТО новых мер против России из-за ситуации на Украине. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 31 марта, в эфире телепрограммы «Москва. Кремль. Путин».

DonkeyHotey Майк Помпео

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что его страна совместно с союзниками по Североатлантическому альянсу объявят в начале апреля о новых мерах против России из-за ситуации на Украине. Ожидается, что это произойдёт на министерсткой встрече военного блока НАТО в Вашингтоне, которая запланирована на 3−4 апреля.

Лавров отметил, что в арсенале американской дипломатии остались одни только ультиматумы, а в случае их непринятия — санкции.

«В американской дипломатии я сейчас не вижу ничего, кроме ультиматумов, и в случае отказа их принять — санкции. Другой инструментарий каким-то образом исчез из арсенала американской дипломатии, и это печально», — сказал Лавров.

Он также напомнил, что Помпео работает главой дипломатического ведомства, а значит ему нужно искать дипломатические подходы к различным проблемам.