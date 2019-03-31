Париж, 31 марта, 2019, 14:03 — ИА Регнум. В Париже проходят праздничные мероприятия в связи со 130-летием со дня открытия Эйфелевой башни. Об этом сообщает «Международное французское радио» (RFI).

Эйфелева башня

Строительство знаменитой башни под руководством инженера Гюстава Эйфеля продолжалось 2 года, 2 месяца и 5 дней. Эйфелева башня (сам Эйфель назвал её просто «300-метровой башней») была официально открыта 31 марта 1889 года (открытие было приурочено к началу Всемирной выставки 1889 года в Париже).

Французское радио отмечает, что в 1887 году группа французских интеллектуалов, в которую входили писатели Эмиль Золя и Ги де Мопассан, выступила против проекта Эйфеля в открытом письме в газете Le Temps. В частности, они назвали возводимую конструкцию «бесполезной и чудовищной одиозной колонной из листового металла с болтами». Однако впоследствии эта башня стала главной достопримечательностью столицы Франции.

30 и 31 марта у башни проходят праздничные мероприятия, в которых принимают участие актёры в старинных костюмах, а также музыкальные коллективы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доступ к Эйфелевой башне неоднократно ограничивался в связи с массовыми акциями протестов в Париже. В частности, башня закрывалась 8 декабря 2018 года.