Киев, 31 марта, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает экс-президента Грузии Михаила Саакашвили серьезным дипломатом и не против его визита на Украину, который грузинский политик намерен нанести 1 апреля. Кандидат в украинские президенты сообщил об этом 31 марта в интервью Первому каналу Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Пускай приедет», — заявил Владимир Зеленский и добавил, что, по его мнению, Саакашвили играет в настоящее время самую большую роль, защищая украинскую дипломатию в Европе и показывая это своими действиями.

«Он серьезный дипломат и серьезный консультант для всех людей, для всех кандидатов, которые идут сегодня в политику», — заявил кандидат в президенты Украины и отметил, что помощь человека, подобного Саакашвили, понадобится всем.

Отметим, ранее, в марте 2019 года, грузинский политик Михаил Саакашвили, который был главой Одесской областной государственной администрации с декабря 2015 по ноябрь 2016 года, заявил, что он прилетит на Украину 1 апреля 2019 года, так как действующий украинский президент Порошенко не пройдет во второй тур выборов президента Украины и потому ему никто не сможет помешать.