Москва, 31 марта, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Самый тёплый день с начала 2019 года зафиксирован метеорологами в Москве. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба Гидрометцентра.

Москва

Сообщается, что впервые с начала года столбик термометра превысил отметку в 10 градусов тепла. По предварительным прогнозам Гидрометцентра, сегодня воздух в Москве может прогреться до +13 градусов.

При этом ночью температура воздуха опустится до +2… 0 градусов. Осадки ночью в Москве не ожидаются.

Отмечается, что температурный рекорд на 31 марта в Москве был установлен в 2007 году. Тогда в столице была зафиксирована температура воздуха +17,2 градуса.

По наблюдениям синоптиков, март в этом году был теплее среднеклиматической нормы на 2,5 градуса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в начале апреля в Москву придёт похолодание. Ночью 3 и 4 апреля ожидается понижение температуры воздуха до — 5 градусов.