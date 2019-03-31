Москва, 31 марта, 2019, 13:54 — ИА Регнум. Комиссия правительства Российской Федерации по профилактике правонарушений поддержала позицию министерства здравоохранения России о едином регулировании электронных и обычных сигарет. Такие данные следуют из протокола заседания правительственной комиссии.

Электронные сигареты

В протоколе сказано, что комиссия поддерживает позицию министерства здравоохранения и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) о необходимости единого государственного регулирования оборота и потребления никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина любыми способами.

Также правительственная комиссия рекомендует Минздраву вместе с Роспотребнадзором, министерством сельского хозяйства и Федеральной антимонопольной службой обеспечить внесение соответствующих изменений в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Все вышеперечисленные ведомства должны доложить о проделанной работе до 1 июля 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения России последовательно борется за снижение потребления табака в стране.