Киев, 31 марта, 2019, 13:12 — ИА Регнум. По состоянию на 11:00 31 марта во Львове на выборах президента Украины уже успели проголосовать почти 10% избирателей, т. е. около 60 тыс. человек.

Alex Zelenko Греко-католический собор. Львов

Об этом во Львовском пресс-клубе рассказала начальник отдела администрирования Государственного реестра избирателей аппарата Львовской ОГА Зоряна Павлив.

Также она напомнила, что ожидает наплыва избирателей на участки уже с часу дня, когда голосовать пойдут львовяне, вернувшиеся с воскресной службы:

«После завершения Литургии в церквях ожидаем пика явки на Львовщине».

Не все избиратели пойдут голосовать на участки. Известно, что 25 тыс. человек в городе и области написали заявления о голосовании на дому. Их посетят члены избирательных комиссий с переносными урнами для голосования. Таким образом, вне участков будут голосовать примерно 2,4% от общего количества избирателей Львовской области.

ИА REGNUM напоминает, что украинские силовики в день голосования перешли на усиленный режим работы. Каждый из 309 участков Львова охраняется патрулём Нацполиции, а важные инфраструктурные объекты — даже спецназом СБУ.

По данным ЦИК Украины, явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 11:00 составила 16,08%.