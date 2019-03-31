Киев, 31 марта, 2019, 13:15 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Пётр Порошенко проголосовал на президентских украинских выборах на избирательном участке в киевском Доме офицеров.

President.gov.ua Пётр Порошенко на избирательном участке

«Я сегодня проголосовал за Украину», — заявил Порошенко в эфире телеканала «112 Украина» и добавил, что также поступила вся его семья и подавляющее большинство украинских граждан.

Кроме этого украинский президент выразил уверенность в том, что нынешние президентские выборы на Украине хорошо организованы и ничто не сможет помешать свободному волеизъявлению украинцев.