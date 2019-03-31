Киев, 31 марта, 2019, 13:00 — ИА Регнум.

Кибератака

Председатель центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК) Татьяна Слипачук заявила, что ЦИК готова отразить «возможные кибератаки со стороны России на выборах президента». Соответствующее заявление она сделал 31 марта на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос о возможных угрозах кибер-вмешательств со стороны России.

«ЦИК осуществила необходимые шаги по усилению мер кибербезопасности, в том числе, закупку нового оборудования, софтов, и другие действия», — рассказала Слипачук.

По её словам, ЦИК подготовилась к «подобным вызовам».

«Будем соответственно реагировать и ссылаться, в том числе, на информацию, которую дают нам наши соответствующие компетентные органы относительно этого», — добавила Слипачук.

Она призвала членов окружных и участковых избирательных комиссий не поддаваться принуждению к действиям, которые приведут к нарушению присяги или законодательства. Слипачук заверила, что любое нарушение избирательного процесса, в том числе фальсификации с подсчетом голосов, является преступлением.

«Уклонение от выполнения вами своих полномочий, самовольное и необоснованное отлучение с избирательного участка — также несут за собой уголовную ответственность», — сказала глава ЦИК.

Она также проинформировала, что на Украине открылись все избирательные участки, кроме одного — в г. Измаил Одесской области.

«На территории нашего государства работают почти все участковые комиссии, за исключением трех. В Измаиле есть один участок, на котором штамп-печать участка не отвечает образцу, который был отправлен для изготовления. Этот вопрос будет решен на заседании комиссии», — рассказала Слипачук.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта на Украине проходят очередные президентские выборы. 30 марта первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что Россия предпримет попытки сорвать проведение президентских выборов в отдельных регионах Украины.

«Попытки будут. Я уверен, что наши правоохранители сработают профессионально. Главное, чтобы граждане четко понимали желание нашего врага расшатать ситуацию… Угрожать может только желание России и дальше расшатывать ситуацию внутри нашего государства, используя определенных наших граждан», — сказал Кривонос.

Напомним, в марте президент Украины Петр Порошенко обвинил президента России Владимира Путина в попытке сорвать украинские выборы и перевести их «в формат уличных столкновений». Он считает, что Кремлю «нужна кровь» на украинских выборах.

«Но Путин не собирается оставлять нас в покое. В эти дни мы видим признаки того, что Кремль хочет использовать выборы для дестабилизации ситуации в Украине. Речь идет не только о вмешательстве в выборы, чтобы обеспечить выигрыш выгодных для Москвы кандидатов. Речь идет о реализации целого плана срыва выборов, перевода их в формат внутреннего конфликта», — рассказал Порошенко.