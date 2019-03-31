Тула, 31 марта, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Чтобы меньше платить, надо договориться. Так и поступили в Тульской области, где коммерческие перевозчики попытались поднять плату за проезд на общественном транспорте.

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Чтобы меньше пили и не погибали от того, что «зеленый змий» лишил ума-разума, решили вернуться к проверенному старом способу — вытрезвителям.

Чтобы деньги «шли в регион», а население было занято — открыли новое производство ОЭЗ «Узловая». А чтобы местные сельхозпроизводители чувствовали поддержку — губернатор посетил фермерских рынок.

За стабильность

Всё-таки отозвали. Коммерческие перевозчики Тулы решили повременить с повышением стоимости проезда в общественном транспорте и на уровне городской администрации договорились о сохранении прежней цены — 20 рублей. В тульской мэрии убедили предпринимателей, что в нынешнем положении повышать стоимость проезда нецелесообразно. Тем более в области транспортная реформа набирает обороты, и нужно повременить и лишний раз не нервировать людей.

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«Надо в диалоге искать компромисс, в первую очередь, учитывая интересы жителей, города. Коммерческие перевозки — это бизнес, который должен работать прозрачно, открыто, обеспечивая людей работой, честно и в полном объеме платить налоги. Перевозчики должны обеспечивать безопасность пассажиров, следить за техническим состоянием автотранспортных средств, соблюдать график и правила дорожного движения», — сказал тульский лидер Алексей Дюмин.

Самым проблемным для Тулы остается недовыпуск транспорта на маршруты. Единственный госперевозчик в городе «Тулгорэлектротранс», работающий по регулируемому тарифу, днем выпускает 248 единиц, а вечером остается всего лишь 84. С пассажирским потоком эти машины и электротранспорт не справляются. По словам мэра Тулы Евгения Авилова, проведенный анализ городских маршрутов с учетом потребности граждан показал, что количество транспорта необходимо увеличить до 293 единиц днем и 154 единиц вечером.

1 апреля водителям, слесарям и кондукторам «Тулгорэлектротранса» пообещали поднять зарплату — сразу на 35%, а в ближайшем будущем разработать мотивационную программу бесплатного обучения с последующим трудоустройством.

За трезвость

Одной из самых обсуждаемых инициатив на уходящей неделе стало возвращение вытрезвителей. За казенную гостиницу высказалась значительная часть тульских пользователей рунета.

«Согласен, они должны быть. А то сейчас вызывают полицию на пьяного, те передают его скорой, те доставляют в больничку, пьяный там буянит, врачи вызывают… полицию. Круг замкнулся, и так тело «футболят», пока не протрезвеет», — написал житель Тулы.

В Тульской облдуме признали, что вернуть медицинские вытрезвители надо как можно скорее. По сообщениям портала MySlo.ru, заместитель председателя регионального законодательного органа Александр Балберов выразил готовность войти в рабочую группу и внести вопрос в русло конкретного решения.

«Это острая проблема. Люди умирают, особенно в зимний период. Нам нужно над этим глубоко задуматься. И, главное, не долго думать, а принять решение», — сказал народный избранник.

В 2018 году в Тульской области полицейские с улиц подобрали более 1000 нетрезвых людей, которых отправили в больницы.

Напомним, вытрезвители в России начали закрывать 10 лет назад. Последний ликвидировали в Туле в 2011 году. Кстати, первый в истории «приют для опьяневших» тоже связан с Тулой. Его открыл в 1902 году врач Фёдор Архангельский.

За производство

Третье предприятие открылось на территории особой экономической зоны «Узловая». Первое в 2019 году и, как выразил надежду губернатор Тульской области Алексей Дюмин, не последнее. С этой недели в «Узловой» начали производить жестяные аэрозольные баллоны «Арнест МеталлПак».

Инвестиционное соглашение региональное правительство и компания подписали в сентябре 2016 года на форуме в Сочи. В итоге область получила 120 рабочих мест, а в будущем нарастит товарный экспорт и создаст импортозамещающую продукцию.

«Реализовать проект по созданию этого предприятия, помимо поддержки Алексея Дюмина, также помог льготный займ Фонда развития промышленности. Объем инвестиций составил не менее 525 млн рублей. Планируется установка еще одной линии по производству баллонов, открытие линий по литографии и резке жести. А также — создание полного цикла производства косметических изделий, товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке», — сказал президент ОАО «Арнест» Алексей Сагал.

Отметим, на данный момент в ОЭЗ «Узловая» зарегистрировано 11 резидентов. В 2017 году здесь свое производство открыла компания «Энгельсспецтрубмаш», а в 2018-м — «АгроГриб».

За нового зампреда

Тайным голосованием депутаты Тульской областной думы сместили заместителя председателя регионального законодательного органа коммуниста Алексея Лебедева. Полномочия зама у народного избранника отняли досрочно. Обидно, должность-то оплачиваемая, поэтому депутат не постеснялся громких выражений и назвал это «политической расправой».

На вакантную должность предложили также представителя политической партии КПРФ, члена комитета по экономической политике и финансам Юрия Моисеева. Официально он приступит к своим новым обязанностям с 10 апреля.

«Уверен, что, находясь на этой высокой должности, я буду полезен жителям Тульской области. Как депутат, буду выполнять все взятые на себя обязательства. Избиратели знают меня не по громким митингам, а по реальным делам. Также хочу отметить, что, несмотря ни на что, я в душе остаюсь коммунистом», — процитировали СМИ Моисеева, который в облдуме прошлого созыва уже занимал пост зампреда.

За помощь местным

Полтора года понадобилось, чтобы запустить в Туле проект фермерского рынка «Привозъ». В одном месте собраны все местные сельхозпроизводители и фермерские хозяйства. По словам владельца комплекса Бориса Чистякова, на рынке представлена продукция около 100 региональных производителей. Познакомиться с рынком «Привозъ» приехал глава Тульской области, который обозначил, что у регионального правительства стоит четкая ключевая задача — поддерживать местных производителей.

«Нельзя забывать о качестве и безопасности продукции, ее соответствии требованиям Роспотребнадзора. Хорошо, что в бизнесе находятся партнеры, помогающие нам в решении этих вопросов», — сказал Алексей Дюмин.

О других региональных производителях Дюмин попросил тоже не забывать, так как не всю продукцию выпускают в Тульской области. Ассортимент продукции должен быть максимально широким.