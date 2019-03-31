Киев, 31 марта, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Владимир Зеленский, являющийся кандидатом в президенты Украины», отдал свой голос на одном из избирательных участков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Кроме этого кандидат в президенты заявил в эфире телеканала «112 Украина», что такое большое количество кандидатов на главный пост государства говорит о том, что демократия на Украине находится «в самом расцвете».

«Это здорово, что у нас такая свободная страна, и чем больше кандидатов, тем свободнее общество, тем свободнее выбор», — сказал Владимир Зеленский.

Также кандидат выразил надежду на то, что на Украине восторжествует демократия.

Отметим, как сообщалось ранее, на президентских выборах на Украине уже проголосовали кандидат от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко.