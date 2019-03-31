Киев, 31 марта, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Лидер радикальной партии Украины, кандидат в президенты этой страны Олег Ляшко отдал свой голос на выборах главы государства, которые проходят сегодня, 31 марта.

Олег Мосьондз Олег Ляшко

На избирательный участок, к которому он прикреплен, Ляшко пришел вместе со своей женой Роситой. Росита первой получила бюллетень у комиссии и Ляшко в шутливой форме предупредил, чтобы она голосовала за него.

Сам Ляшко заявил, что также будет голосовать за себя.

Кандидат картинно повозмущался на камеру тому, что бюллетень на нынешних выборах слишком большой, так как в нем аж 39 кандидатов, и на их печать пришлось израсходовать более 400 тонн бумаги.

«Эти миллионы, которые пошли на печать бюллетеней, могли пойти на зарплаты и пенсии», — воскликнул Ляшко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по последним социологическим опросам, за Ляшко были готовы отдать свои голоса 5,3% граждан, готовых прийти на выборы.