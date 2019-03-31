Киев, 31 марта, 2019, 10:49 — ИА Регнум. На Украине выборы не оказывают фундаментального влияния на курс украинской гривны. Об этом 31 марта в эфире одного из украинских телеканалов заявил член наблюдательного совета Национального банка Украины Василий Фурман.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская гривна

«Для некоторых кандидатов в президенты, чем слабее гривна, тем лучше, потому что их рейтинги были бы выше. НБУ на протяжении последних трех лет проводит политику плавающего обменного курса. Сегодня он полностью определяется рынком. На нашу украинскую гривну фундаментальное влияние имеют не выборы, а совсем другие факторы», — сказал Фурман.

Член наблюдательного совета НБУ сообщил, что война на Донбассе стала одним из самых сильных факторов падения курса гривны.

«Какие это факторы? Например, монетарная политика НБУ, т. е. какую денежно-кредитную политику проводит НБУ, какая бюджетная политика нашего правительства. Какая цена на мировых сырьевых рынках, потому что наша украинская экономика открытая и сырьевая. Мы много экспортируем, но сырья. Чем выше мировые цены на сырье, тем лучше чувствует себя украинская гривна. В истории украинской гривны было три больших падения — 2008 год, 2013−2014 гг… Одним из ключевых факторов стало падение цен на металл, на руду, на украинское зерно. Если брать последний период, то сильным фактором в падении украинской гривны сыграл фактор войны на востоке нашего государства», — признал Фурман.

Он считает, что правительству Украины нужно «структурно перестроить украинскую экономику», чтобы избежать «четвертого периода падения гривны».

«Нужно продолжать реформы, которые начаты год, два, три назад, их нужно ускорить. Что такое структурная реформа? Это реформа судебной системы, государственной фискальной службы, правоохранительной системы, таможенной службы. Это даст возможность создать благоприятную инвестиционную среду в нашей стране», — подчеркнул Фурман.

По его словам, сегодня укрепление курса национальной валюты связано с высокими мировыми ценами на металл и зерно — главными экспортными товарами Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года, после событий на Донбассе и в Крыму, курс украинской гривны по отношению к доллару обвалился с 8 грн. за доллар до 27.24 грн. (курс НБУ на 31 марта 2019 г.). Разрыв прочных экономических и торговых связей с промышленными предприятиями ОРДЛО негативно отразился на торговом балансе Украины, развитии секторов экономики (энергетики, сельского хозяйства, металлургии, угольной отрасли, тяжелого машиностроения и других).