Менло-Парк, США, 31 марта, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Интернету требуется более активное вмешательство правительств и регулирующих органов считает основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг. Такое мнение он высказал в своей заметке: «Четыре идеи по регулированию интернета», размещенной 31 марта на сайте Facebook для новостей и пресс-релизов.

Brian Solis Марк Цукерберг

«Я считаю, что нам нужна более активная роль правительств и регулирующих органов», — написал глава Facebook и добавил, что такое обновление правил пользования интернетом необходимо для сохранения свободы самовыражения людей и свободы возможности создавать новое для предпринимателей, так как при этом общество будет защищено от более масштабного вреда.

Также предприниматель заявил, что он считает необходимым нововведения в таких сферах как обеспечение честных выборов, борьба с вредоносным контентом, конфиденциальность и переносимость данных.

В частности, Цукерберг предложил, чтобы интернет-компании несли ответственность за соблюдение стандартов в отношении вредного контента, а надзирающие за ними органы устанавливали стандарты, регулирующие распространение такого вредного контента, и измеряли компании в соответствии с этими стандартами.

Отметим, социальная сеть Facebook была создана Марком Цукенбергом в феврале 2014 года и в настоящее время является одной из самых популярных мировых социальных сетей с ежемесячной аудиторией свыше 2 млн пользователей.