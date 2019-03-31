Петропавловск-Камчатский, 31 марта, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Эксперты зафиксировали выброс пепла на вулкане Карымском (Карымская Сопка) 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Игорь Шпиленок Карымская Сопка

Выброс был зафиксирован Камчатской группой реагирования на вулканические извержения и Камчатским филиалом Единой геофизической службы Российской академии наук. По оценкам экспертов, высота пеплового выброса составила до 2300 метров. Вулкану был присвоен оранжевый код авиационной опасности, согласно авиационным цветовым кодам это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Отмечается, что пепловый шлейф распространяется в сторону Авачинского залива. В этом направлении отсутствуют населённые пункты.

В ГУ МЧС предупреждают туристов, планирующих поход в район вулкана, о вероятности попадания в пеплопад. Вулканический пепел может повредить механизмы автомобилей, а также вызвать аллергические реакции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, активность Карымского вулкана фиксируется с начала марта. 2 марта вулкан выбросил столб пепла высотой около 2 км, а 9 марта — около 3 км.