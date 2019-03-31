Киев, 31 марта, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Пётр Порошенко в день выборов главы государства напомнил своим согражданам, что с 1 апреля будет окончательно разорван Договор о дружбе Украины с Россией. Соответствующее сообщение Порошенко опубликовал сегодня, 31 марта, на своей странице в американской социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

«Как и обещал, с 1 апреля, после завершения всех формальных процедур, прекращает действие так называемый базовый договор с Москвой», — пишет Порошенко.

Он также поблагодарил депутатов Верховной рады, которые, по его мнению, продемонстрировали «государственную позицию» и поддержали его законопроект о разрыве данного договора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Договор о дружбе с Россией был подписан в 1997 году и вступил в силу в 1999 году. Договор автоматически продлевался каждые 10 лет. Однако сейчас украинская сторона заявила, что продлевать договор более не намерена.