Киев, 31 марта, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Сегодня, 31 марта, митрополит неканонической Православной церкви Украины Епифаний уже проголосовал на одном из избирательных участков на очередных президентских выборах Украины.

President.gov.ua Епифаний (Думенко)

По его словам, украинцы выбирают «главу государства, который на протяжении следующих пяти лет будет строить демократическую, европейскую Украину».

«Я призываю каждого православного украинца сделать свой выбор, выполнить свою гражданскую обязанность — прийти на избирательный участок и согласно своей совести и здравого смысла, мировоззренческих убеждений сделать выбор — выбрать того, кого они считают достойным, чтобы он в течении следующих пяти лет был главой нашего государства», — сказал Епифаний.

«Кандидатов очень много и каждый украинец должен выбрать того, кого он считает самым достойным быть главой украинского государства… Завтра или послезавтра будут видны результаты выборов», — добавил Епифаний.

Он напомнил, что Украина проводит выборы находясь «фактически в состоянии войны».

«Эти выборы являются очень важными, потому что сейчас мы пребываем фактически в состоянии войны. Важно, чтобы Украина сохранила вектор развития, который был у нас до этого времени — европейский вектор развития», — сказал Епифаний.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине в 8.00 открылись избирательные участки на очередных президентских выборах. В стране создано 199 избирательных округов, кроме Крыма и отдельных регионов Донбасса. 101 участок создали за границей. Первый избирательный участок, на котором можно проголосовать за кандидатов в президенты, открылся 30 марта в 23.00 (по Киеву) в австралийском городе Канберра. На участке, организованном на территории посольства Украины, голоса за главу государства могут отдать не только австралийцы, но и жители Новой Зеландии. В выборах президента принимает участие рекордное количество кандидатов: в бюллетень внесли 39 кандидатов.