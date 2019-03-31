Business Insider назвал мощнейшее вооружение НАТО против России
Вашингтон, 31 марта, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Американские эксперты представили список из 10 типов наиболее мощной военной техники, которую НАТО может применить против России.
Джим Таунсенд из Центра новой американской безопасности (CNAS) и Хезер Конли из Центра стратегических и международных исследований (CSIS) рассказали в статье Business Insider о современном вооружении, которое страны Североатлантического альянса (НАТО) могут использовать для «отражения российской агрессии».
Таунсенд отметил, что безоговорочным лидером блока НАТО по военному потенциалу являются США, однако и другие страны военно-политического альянса могут внести свой вклад в коллективную оборону.
В качестве 10 наиболее опасных типов вооружения эксперты назвали:
- Американские многофункциональные истребители-бомбардировщики F-35 Lightning II.
- Многоцелевые истребители Eurofighter Typhoon, производимые в Евросоюзе. Авторы отмечают, что они могут конкурировать с российскими истребителями Су-35.
- Американские бомбардировщики Northrop B-2 Spirit, Boeing B-52 Stratofortress и Rockwell B-1 Lancer.
- Американские противолодочные самолёты Boeing P-8 Poseidon, пришедшие на смену Lockheed P-3 Orion.
- Противолодочные фрегаты, стоящие на вооружении Италии, Франции, Испании и других стран — членов НАТО.
- Американские ударные вертолёты AH-64 «Апач».
- Немецкие боевые танки «Леопард 2».
- Американские атомные авианосцы типа «Нимиц» (Nimitz class).
- Американские противоракетные комплексы «Пэтриот».
- Американские подводные лодки типа «Вирджиния».
Хезер Конли заявила, что, скорее всего, Россия продолжит оказывать давление на НАТО посредством операций малой интенсивности, а также с помощью действий в киберпространстве. Однако НАТО должна задуматься и о возможности полномасштабных военных действий, в которых Россия якобы может применить гиперзвуковые ракеты и другое новое вооружение.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 марта в посольстве Канады на Украине сообщили, что в апреле в Одесский морской порт зайдут два военных корабля НАТО — канадский HMCS Toronto и испанский Santa Maria.