Вашингтон, 31 марта, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Американские эксперты представили список из 10 типов наиболее мощной военной техники, которую НАТО может применить против России.

U.S. Air Force Истребители F-35 в полёте

Джим Таунсенд из Центра новой американской безопасности (CNAS) и Хезер Конли из Центра стратегических и международных исследований (CSIS) рассказали в статье Business Insider о современном вооружении, которое страны Североатлантического альянса (НАТО) могут использовать для «отражения российской агрессии».

Таунсенд отметил, что безоговорочным лидером блока НАТО по военному потенциалу являются США, однако и другие страны военно-политического альянса могут внести свой вклад в коллективную оборону.

В качестве 10 наиболее опасных типов вооружения эксперты назвали:

Американские многофункциональные истребители-бомбардировщики F-35 Lightning II. Многоцелевые истребители Eurofighter Typhoon, производимые в Евросоюзе. Авторы отмечают, что они могут конкурировать с российскими истребителями Су-35. Американские бомбардировщики Northrop B-2 Spirit, Boeing B-52 Stratofortress и Rockwell B-1 Lancer. Американские противолодочные самолёты Boeing P-8 Poseidon, пришедшие на смену Lockheed P-3 Orion. Противолодочные фрегаты, стоящие на вооружении Италии, Франции, Испании и других стран — членов НАТО. Американские ударные вертолёты AH-64 «Апач». Немецкие боевые танки «Леопард 2». Американские атомные авианосцы типа «Нимиц» (Nimitz class). Американские противоракетные комплексы «Пэтриот». Американские подводные лодки типа «Вирджиния».

Хезер Конли заявила, что, скорее всего, Россия продолжит оказывать давление на НАТО посредством операций малой интенсивности, а также с помощью действий в киберпространстве. Однако НАТО должна задуматься и о возможности полномасштабных военных действий, в которых Россия якобы может применить гиперзвуковые ракеты и другое новое вооружение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 марта в посольстве Канады на Украине сообщили, что в апреле в Одесский морской порт зайдут два военных корабля НАТО — канадский HMCS Toronto и испанский Santa Maria.