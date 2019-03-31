Киев, 31 марта, 2019, 09:38 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Сергей Мельничук опубликовал накануне, 30 марта, на своей странице в социальной сети Facebook список «неприкасаемых» граждан страны, который был якобы передан посол США Мари Йованович генеральному прокурору Украины Юрию Луценко.

Дядя Сэм требует

«Раздобыл скрин… неприкосновенных. Похоже, именно на этот документ намекал генеральный прокурор. Будут ли национальные дружины забрасывать свинками посольства США и пойдут ли в гости ко всем фигурантам разворовывания, крышевания», — пишет Мельничук.

Согласно опубликованному Мельничуком списку, США требуют, чтобы украинское «правосудие» не преследовало следующих персонажей: журналиста Дмитрия Гордона, бывшего главу администрации президента Бориса Ложкина, певца Святослава Вакарчука, бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, судью конституционного суда Украины Александра Пасенюка, экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву, экс-премьера Арсения Яценюка, кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко, а также депутатов Верховной рады Сергея Лещенко, Мустафу Найема, Светлану Залищук, Сергея Березенко, Сергея Пашинского.

Стоит отметить, что ранее этот же список был опубликован на платформе Medium. Там также утверждается, что США требуют, чтобы вошедшие в этот список лице не подвергались никакому преследованию со стороны украинских правоохранителей. Автор публикации отмечает, что данный список был опубликован скорее всего с ведома Вашингтона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генпрокурор Украины Луценко прямо заявил, что во время встречи с посолом США в Киеве Мари Йованович, та передала ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие. Луценко заявил, что был крайне возмущен этим списком и пообещал, что никто не остановит его от судебных действий в случае совершения преступления кем-то из этого списка. Фигурантов списка он не назвал.

Напомним, что в администрации президента США Дональда Трампа очень недовольны работой посла Йованович, и поговаривают о её замене. Стоит отметить, что Йванович получила эту должность во времена Барака Обамы летом 2016 года.