Киев, 31 марта, 2019, 08:55 — ИА Регнум. Правом временного изменения места голосования на выборах президента Украины, которые начались сегодня, 31 марта, воспользовались всего 315 725 граждан. Об этом сообщается на сайте ЦИК Украины.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украинский флаг

Согласно информации ЦИК, в числе тех, кто изменил место голосования, 24% — это «внутренне перемещенные лица» и жители «временно оккупированных территорий». Кроме того, 22% от всех изменивших место голосования — это члены избирательных комиссий, еще 15% — полицейские и официальные наблюдатели.

При этом, Служба распорядителя Госреестра избирателей отказала во временной смене места голосования 1416 гражданам Украины.

Стоит отметить, что только по официальным данным на Украине насчитывается 1,52 млн беженцев из Донбасса. Неофициально таких людей гораздо больше. Таким образом, из них менее 6% воспользуются своим правом голоса.