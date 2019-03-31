Киев, 31 марта, 2019, 08:44 — ИА Регнум. Сегодня, 31 марта, львовяне вместе с жителями других городов и сёл Украины участвуют в выборах президента страны.

Львов

Всего на территории Львовской области находится 12 избирательных округов, 4 из которых — в самом областном центре. В городе работает 309 избирательных участков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Первый час голосования во Львове проходит спокойно, без инцидентов.

Согласно данным Государственного реестра избирателей, на 28 февраля 2019 года в городе в списках избирателей насчитывалось 595.019 человек.

Утреннее голосование традиционно проходит не слишком активно: большинство львовян предпочитают идти на участки после утренней воскресной службы, а значит пик явки ожидается после обеда.

Не обошлось без курьёзов. Накануне дня голосования выборов во Львове распространились слухи о том, что на избирательных участках будут уточнять списки призывников, а значит, для молодёжи призывного возраста исполнение гражданского долга может совместиться с отдачей воинского долга родине.

«Это абсолютно неправдивая информация. Кто её размещал — нам не известно», — комментирует изданию Zaxid.net эти слухи начальник пресс-службы Львовского областного военкомата Владимир Фитьо.

ИА REGNUM напоминает, что голосовать избиратели могут с 08:00 до 20:00, затем работники избирательных комиссий начинают подсчёт голосов. Для проведения выборов создан 199 избирательный округ на всей территории Украины, куда включены 29 888 избирательных участков.