Москва, 31 марта, 2019, 08:42 — ИА Регнум. До +13°С прогреется воздух в Москве 31 марта, сообщает Гидрометцентр России.

Москва

Также, по данным синоптиков, в столице России ожидается в этот день облачная с прояснениями погода, по области местами возможен дождь.

Будет дуть западный и юго-западный ветер со скоростью 5−10 м/с, отдельные порывы будут достигать 15 м/с. Давление составит 742 мм ртутного столба.

Отметим, как ранее сообщалось, синоптики обещали в начале следующей недели в Москве до +7 °С, местами мокрый снег и небольшой дождь.