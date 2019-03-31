Москва, 31 марта, 2019, 08:34 — ИА Регнум. Фильм режиссера Алексея Федорченко «Война Анны» завоевал главный приз российской кинопремии «Ника». Статуэтка богини победы творческая команда картины получила вечером 30 марта во время торжественной церемонии награждения лауреатов в театре «Русская песня» в Москве. Напомним, что конкурентами работы Федорченко были картины «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, «Лето» Кирилла Серебренникова, «Довлатов» Алексея Германа-младшего, «История одного назначения» Авдотьи Смирновой.

Цитата из к/ф «Война Анны». Реж. Алексей Федорченко (Россия 2018 год)

Картина «Война Анны» рассказывает трагическую историю девочки, потерявшей семью во время оккупации и скрывающейся в фашисткой комендатуре два года.

Актриса, исполнившая роль Анны, Марта Козлова удостоена престижной премией как лучшая киноактриса 2018 года.

Режиссерская работа Кирилла Серебренникова в фильме «Лето» признана лучшей в своей номинации. Находящийся под домашним арестом по обвинению мастер не смог получить премию сам, она была вручена продюсеру картины Илье Стюарту. Также премию «Открытие года» за исполнение роли известного музыканта 1980-х Майка Науменко получил не менее известный исполнитель и автор песен 2000-х Рома Зверь.