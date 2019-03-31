Киев, 31 марта, 2019, 08:32 — ИА Регнум. На Украине сегодня, 31 марта, начались выборы президента республики. В 8:00 (совпадает с московским) по местному времени на Украине открылись избирательные участки.

Украинский флаг

Для проведения выборов были образованы 199 территориальных избирательных округов и один зарубежный избирательный округ, а также 29 тысяч 888 участковых избирательных комиссий.

Избирательные участки закроются в 20:00.

По действующему украинскому законодательству, в первом туре президентских выборов одержит победу тот кандидат, который сможет набрать 50% плюс один голос избирателей. Если ни один из кандидатов не наберёт такого количества голосов, будет проведен второй тур выборов, который состоится предположительно 21 апреля.

Результаты первого тура выборов президента должны быть объявлены до 10 апреля.