Филадельфия, США, 31 марта, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Украинский боксер Александр Гвоздик защитил свой титул чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе, победив представителя Франции Дуду Нгумбу на турнире по профессиональному боксу в Филадельфии.

KuRaG Александр Гвоздик

Французский боксер получил травму ноги в пятом раунде поединка, после чего не смог продолжать бой и ему судьями было засчитано поражение техническим нокаутом.

Это победа стала для Гвоздика 17-й в профессиональной карьере (14 — нокаутом) без единого поражения. Для Нгумбу это девятое поражение в 47 боях на ринге профессионалов.

Отметим, бой украинца с французом стал первой защитой Гвоздиком его титула чемпиона WBC в полутяжелом весе, который он завоевал в декабре 2018 года, нокаутировав представителя Канады Адониса Стивенса.