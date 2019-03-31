Филадельфия, США, 31 марта, 2019, 08:18 — ИА Регнум. Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Гэтжи нокаутировал в первом раунде представителя Бразилии Эдсона Барбозу на турнире UFC on ESPN 2 в Филадельфии.

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К середине третьей минуты первого раунда американец прижал Барбозу к сетке, где бразилец пропустил от него прямой удар правой, затем во время вынужденного отхода Барбозы, Гэтжи поймал момент, когда бразилец открылся и накрыл его мощным правым боковым.

Отметим, это двадцатая победа Джастина Гэтжи (17 нокаутом) в профессиональной карьере при двух поражениях. Для Барбозы данное поражение стало седьмым, также в активе бойца 20 побед (11 нокаутом).