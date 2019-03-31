Каракас, 31 марта, 2019, 08:09 — ИА Регнум. В Венесуэле снова произошло масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщил в эфире телеканала TeleSUR министр информации и коммуникации Венесуэлы Хорхе Родригес.

Jonathan Alvarez C Флаг Венесуэлы

Отключение электроэнергии произошло в 19:10 30 марта (2:10 31 марта по московскому времени). Электроэнергии не было как в ряде районов Каракаса, так и большинстве штатов страны. При этом отключение произошло в то же самое время, что и 29 марта.

Власти заявляют, что очередной блэкаут стал следствием кибератаки на венесуэльскую энергосистему, которую осуществили США.

По словам Родригеса, новые атаки произошли «абсолютно неслучайно». Он пообещал, что венесуэльские власти смогут восстановить оборудование, которое повредили «агенты северной империи и их местные лакеи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Венесуэле идет затяжной политический кризис, подпитываемый властями США. Американская марионетка спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо по указанию вице-президента США Майка Пенса объявил себя президентом Венесуэлы и вместе со своими сторонниками попытался захватить власть.

Однако сделать это у Гуайдо не получилось. Далее последовала попытка интервенции со стороны США под видом доставки в Венесуэлу гуманитарной помощи. Но и здесь американцев и их лакеев ждала неудача.

Власти США стали открыто грозить Венесуэле военным вторжением, но из угрозы быстро сменились истериками по поводу того, что в Венесуэле оказывается находятся тысячи кубинских специалистов, а вскоре прибыл небольшой отряд российских военных. На этом фоне и стали происходить атаки на венесуэльскую энергосистему.