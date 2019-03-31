Токио, 31 марта, 2019, 07:59 — ИА Регнум. Японская компания Sega выпустит уменьшенную версию игровой приставки Sega Mega Drive в сентябре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Sega.

Marco Verch Игровая приставка Sega Mega Drive

Оригинальная приставка Sega Mega Drive была выпущена в 1988 году. Спустя 30 лет в японской компании решили выпустить новую партию 16-битных приставок.

Обновлённая консоль получила название Sega Mega Drive Mini. Небольшой корпус (154 мм / 39 мм / 116 мм) будет выпускаться в двух вариантах: с одним и двумя разъёмами для игрового контроллера. На приставку будет предустановленно 40 оригинальных игр, включая Sonic the Hedgehog 2, Shining Force и Space Harrier II.

Стоимость ретро-приставки в Японии составит $60 для модели с одним контроллером, и $80 — с двумя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года южнокорейская компания Sony выпустила новую версию классической консоли PlayStation, уменьшив ещё на 45% по сравнению с оригинальной приставкой.