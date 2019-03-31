Владивосток, 31 марта, 2019, 07:48 — ИА Регнум. В Приморье обнаружено тело 18-летнего солдата-срочника, который сбежал из воинской части, дислоцированной в Уссурийске. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Илья Репин. Дезертир (фрагмент). 1917

На данный момент точно не установлено, что послужило причиной побега солдата-срочника из части. Однако ряд местных СМИ утверждают, что у погибшего возник конфликт с командиром его подразделения.

По предварительным данным, молодой человек покончил с собой.

Специальная комиссия из представителей командования Восточного военного округа и правоохранительных органов проведет проверку по факту смерти военнослужащего.