Тампа, США, 31 марта, 2019, 07:49 — ИА Регнум. Российский капитан хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин восьмой раз набрал 50 шайб в сезоне Лиги, оформив дубль в матче с командой «Тампа-Бэй Лайтинг» и стал третьим игроком в истории НХЛ, которым удалось достигнуть такого показателя.

Ivanmakarov Александр Овечкин

До Овечкина такое достижение было у Уэйна Грецки и Майка Босси.

«Здорово, когда ты находишься в одном списке с такими легендарными именами», — заявил игрок в своем комментарии после матча с «Тампой», данным им телекомпании NBC. Однако при этом Александр Овечкин отметил, что его карьера не закончена, и он считает, что у него есть ещё несколько сезонов в запасе.

Также российский нападающий «Вашингтона» отметил, что в игре с «Тампой» команда показала готовность вести силовой и солидный хоккей и, несмотря на то, что у оппонентов есть отличные игроки в составе, «Вашингтон» показал сопернику, кто является обладателем Кубка Стенли.

«Мы хотим встретиться с ними на одной из стадий плей-офф. В прошлом году была отличная серия, это будет интересно», — заключил Александр Овечкин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» нанес выездное поражение команде «Тампа-Бэй Лайтинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3. Александр Овечкин записал на свой счет дубль в матче.