Иерусалим, 31 марта, 2019, 07:36 — ИА Регнум. Израильские танки атаковали несколько постов палестинского движения ХАМАС в ответ на очередной ракетный обстрел израильской территории из сектора Газа. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Israel Defense Forces Израильский танк

Как ранее сообщало ИА REGNUM, израильские военные засекли как минимум пять пусков ракет с территории сектора Газа. Израильская сторона, как обычно, возложила ответственность за эти пуски на ХАМАС.

Ракетному обстрелу предшествовали многотысячные протесты палестинцев на границе сектора Газа. В стычках с израильскими силами безопасности погибли как минимум трое жителей анклава, более 200 получили ранения.

Теперь израильская армия сообщает об атаке танками на посты ХАМАС на территории сектора Газы. Информация о погибших или пострадавших в результате атаки пока не поступала.