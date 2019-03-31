Сакраменто, США, 31 марта, 2019, 07:39 — ИА Регнум. 18-я эскадрилья космического контроля ВВС США (18SPCS) зафиксировала на низкой околоземной орбите более 250 обломков, связанных с испытанием индийского противоспутникового оружия. Об этом сообщает пресс-служба 18SPCS.

Цитата из видео «PSLV-C44 Lift off and Onboard Camera view». isro.gov.in Пуск индийской ракеты PSLV-C44 для ликвидации спутника

Эскадрилья ВВС США, отвечающая за контроль космического пространства, подтвердила успешность испытания Индией противоспутникового вооружения.

«18SPCS отследила более 250 обломков, связанных с испытаниями индийского оружия, прошедшими 27 марта. По мере необходимости будут выпущены уведомления для операторов спутников для обеспечения безопасности полётов космических аппаратов», — отмечается в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта премьер-министр Индии Нарендра Модизаявил об успешном испытание противоспутникового оружия. Он подчеркнул, что эти испытания не нарушили никаких международных договоров.

28 марта в МИД России отметили, что наращивание глобальной системы противоракетной обороны, а также реализация планов по выводу оружия в космос со стороны США подталкивает другие государства к созданию собственного аналогичного вооружения.